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Başkan Erdoğan'dan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek müjdesi

26.03.2019 15:45

Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Dişi kuzu ve oğlanlardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.


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