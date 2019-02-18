Isparta mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler aç, çiftçilerin toprağına el koydular'. Eline dizine dursun!" diyerek sert çıktı.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Eline diline dursun!18.02.2019 18:02
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