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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Eline diline dursun!

18.02.2019 18:02

Isparta mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler aç, çiftçilerin toprağına el koydular'. Eline dizine dursun!" diyerek sert çıktı.


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