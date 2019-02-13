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Başkan Erdoğan'dan esnaf duası

13.02.2019 16:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda 7 asırdır Bolu esnafının ahilik geleneği olan esnaf duasını okudu.


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