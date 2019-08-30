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Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut olayı için idam açıklaması: Yavrusunun gözü önünde öldürülen bir annenin...

30.08.2019 14:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ''Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle onun hakkı ödenmez. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nda gerekli çalışmaları yaptı. Parti içinde çalışmalarımız var. Eğer parlamento, dünya ne der demiyoruz, bu konuyla ilgili idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır.'' dedi.


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