Başkan Erdoğan'dan Çok kritik Ayasofya açıklaması 26.03.2019 23:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Trabzonlular Buluşması'nda hitap etti. Başkan Erdoğan, "İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi olan 15 milyonluk bir şehirde doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret dahi edemediler. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar, bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar." dedi. Başkan, Ayasofya girişi ücretiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsemma hale getiririz." diye konuştu.