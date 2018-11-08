Başkan Erdoğan'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat 08 Kasım 2018, Perşembe

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikey mimari yerine yatay mimariyi tercih etmeleri gerektiğini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u uyardı.