Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar 13.10.2019 23:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. DEAŞ'lı tutukluların kaçtığı iddialarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor." dedi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamlarına da tepki gösterdi. "Bu tamamıyla haddini bilmemektir" diyen Erdoğan, "Soydaşlarımız ona gereken dersi verecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.