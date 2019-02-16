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Başkan Erdoğan'dan Ataşehir'de önemli açıklamalar

16.02.2019 18:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ataşehir'de konuştu. Başkan Erdoğan, "İstanbul'un ilk seçim mitingini Ataşehir'de yapıyoruz. 31 Mart'ta Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız." ifadelerini kullandı. .


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