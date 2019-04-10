Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir 10.04.2019 16:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz darbesinin 1. yıl dönümünde bir anma töreni gerçekleştirmiştik. Bu törende ikiz evlatları burada şehit olan Ali Oruç kardeşimiz okuduğu kendine has bir şiirle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiirin bir kısmını sizlerle paylaşarak tüm şehitlerimizi tekrar yad etmek istiyorum." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın anlamlı şiiri okuduğu o anlar...