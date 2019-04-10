Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz darbesinin 1. yıl dönümünde bir anma töreni gerçekleştirmiştik. Bu törende ikiz evlatları burada şehit olan Ali Oruç kardeşimiz okuduğu kendine has bir şiirle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiirin bir kısmını sizlerle paylaşarak tüm şehitlerimizi tekrar yad etmek istiyorum." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın anlamlı şiiri okuduğu o anlar...
Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir10.04.2019 16:49
- Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Mhp İlçe Başkanının evine 5 seçmen kağıdı gelmiş, evde 5 kişi yaşamıyor
- İBB Başkanı Mevlut Uysal'dan Büyükçekmece'de sahte seçmen açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir
- Başkan Erdoğan'dan Ankara'da net mesaj: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz
- Osmaniye'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! Kazada öldüğü sanılıyordu ama...
- 10 Nisan Kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
- Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü! Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı...
- Tayvanlı kadının gözünden 4 canlı arı çıktı
- Başkan Erdoğan Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu
- CHP iyice panikledi! Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya açık tehdit
- Kremlin duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teklifi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 ve F-35 resti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.