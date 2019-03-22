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Başkan Erdoğan'dan Amasya'da kritik açıklamalar

22.03.2019 19:31

Son dakika... Başkan Recep Tayip Erdoğan, Amasya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, "Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar." dedi. Başkan Erdoğan, "Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda da, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim." ifadesini kullandı.


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