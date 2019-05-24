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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim toplantısı

24.05.2019 17:17

Eyüpsultan'da açılışı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim toplantısı yapıyor. Başkan Erdoğan 23 Haziran seçimleri için yapılan çalışmaları buradan takip ediyor ve bilgi alıyor. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar, yapılan hazırlıklar ve yürütülecek olan tüm çalışmalara dahil Başkan Erdoğan'a sunum yapılıyor. İlerleyen dakikalarda diğer teşkilat üyelerinin, gençlik kollarının ve ana kademeden de birçok kişinin İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın iftar saatine kadar görüşmeler yapacağı öğrenildi.



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