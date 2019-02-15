Başkan Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğine ilişkin açıklama

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
"ABD benim burada 18 üssüm var diyor. Bu tür desteklerle orada ortamı geren bir yaphı sözkonusu. Bu terör örgütlerini de Kürtler adına kullandığını söylüyor. Samim Kürtlerin temsili diye bir şey sözkonusu değil.... Bu silahların seri numaralarının kendilerinde olduğun söyledi. Ben dedim ki, 'Sayın Trump aynı şeyi Bush da söyledi. Seri numaraları bizde olduğu için bu silahları alarak buradan çıkacağız' dedi. Daha sonra terör örgütüyle mücadelemizde baktık ki Amerika'nın silahları orada. Bu silahlar aynı zamanda satıldı. Silah pazarında şu anda satılıyor. Kendilerine bunu söylediğimizde 'buradan el çekelim' demiyorlar. Ama bu gerçekler kendilerinin önüne sürekli gelecek."
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğine ilişkin açıklama15.02.2019 22:52
İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:
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