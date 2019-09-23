Başkan Erdoğan'dan ABD'de FETÖ mesajı: Örgüt elebaşının iadesi için gerekli adımları attık (Video) 23.09.2019 02:49

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğinde ABD'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada ortaya çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı (FETÖ) ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor." dedi.