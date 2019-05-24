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Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

24.05.2019 15:03

Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız." ifaelerini kullandı.


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