Başkan Erdoğan'a Washington'da coşkulu karşılama 13.11.2019 01:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.







Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

"Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.