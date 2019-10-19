Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti 19.10.2019 14:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve'de Afrika dostu bir lider olduğunu dile getiren Erdoğan, Avrupalı devletlerin Afrika ülkelerine uyguladığı zulümlere değindi. Erdoğan'ın sözleri dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

ERDOĞAN'A 'REİS' DEYİP SARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum" diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.