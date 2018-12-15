Başkan Erdoğan'a Denizli vatandaşından sevgi seli 15 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'deki toplu açılış töreninde konuştu. Denizlili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konuşmada gençler hep bir ağızdan "Bir şarkısın sen" şarkısını Başkan Erdoğan'a söylediler.