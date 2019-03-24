Başkan Erdoğan Yenikapı'dan İstanbul'un gelirlerini artıracak projeleri açıkladı 24.03.2019 17:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Silivri bölgesinde termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacağız. Sağlık turizminde İstanbul değerine değer katacak. Termal alandaki sıcak su, sera sulamasında kullanılarak tarım yatırımlarına da destek olacak. Turizmde Yenikapı Kruvazör Limanı ve Galataport Limanı da İstanbul'un gelirlerini artıracak projelerden biri.'' dedi.