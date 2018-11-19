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Başkan Erdoğan ve Putin'den Türkakım talimatı

19 Kasım 2018, Pazartesi

TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi. İşte o anlar...


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