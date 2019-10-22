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Başkan Erdoğan ve Putin Soçi'deki tarihi zirvede açıkladı! İşte Türkiye ve Rusya arasındaki tarihi mutabakat metni

22.10.2019 20:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirve sona erdi. Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin güneyinde oluşturulan güvenli bölge tesisiyle ilgili mutabakata varıldı Tarihi mutabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı tarihi mutabakatı açıkladı. İşte 10 maddelik mutabakat metni...


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