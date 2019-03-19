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Başkan Erdoğan: Türkiye ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor

19.03.2019 17:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.'' dedi.


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