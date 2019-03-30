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Başkan Erdoğan: Suriye meselesini seçimden sonra sahada çözeceğiz

30.03.2019 11:43

Başkan Erdoğan Kağıthane'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz." dedi.


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