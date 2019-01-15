Başkan Erdoğan Rusya'nın Kommersant gazetesine yazdı 15 Ocak 2019, Salı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz." ifadesidni kullandı. .