Başkan Erdoğan Rize'de konuştu 10 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan: "'Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var." dedi