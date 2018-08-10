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Başkan Erdoğan Rize'de konuştu

10 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı açıklamalarda bulunan Erdoğan: "'Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var." dedi

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