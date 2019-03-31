Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na gelip oyunu kullandı. Başkan Erdoğan, "Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim. Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor." dedi.
Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu31.03.2019 14:25
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