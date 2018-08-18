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Başkan Erdoğan oyunu kullandı

18 Ağustos 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresinde oyunu kullandı. Oyunu kullanan Erdoğan, partililere teşekkür etti..

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