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Başkan Erdoğan, Osman Aşkın Bak ile geçirdiği trafik kazasını anlattı! Salon kahkahaya boğuldu

06 Kasım 2018, Salı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile geçirdiği trafik kazasını anlattı.


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