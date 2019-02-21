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Başkan Erdoğan: Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşenler iyi bilir kendisi tam bir zalimdir

21.02.2019 18:26

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu..Başkan Erdoğan, ''Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşenler iyi bilir. Tam bir zalimdir. Tancere yuvarlanmış kapağını bulmuş demek budur. CHP bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor.'' dedi.


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