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Başkan Erdoğan: Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez

24.04.2019 12:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez. Cezayir'de Ruanda'da yaptığını katliamları çok iyi biliyoruz.'' dedi.


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