Başkan Erdoğan: Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez. Cezayir'de Ruanda'da yaptığını katliamları çok iyi biliyoruz.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez24.04.2019 12:17
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