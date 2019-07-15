Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti. Erdoğan hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kurulduğunun müjdesini şu sözlerle verdi: Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Bakanlığımız'la birlikte bu iş devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumların mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürütebileceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum..
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır15.07.2019 21:51
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye Şehit Yakınlar ve Gaziler Yardımlaşma Vakfı kuruluşu tamamlanmıştır
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