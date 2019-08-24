Başkan Erdoğan müjdeyi Rize'de verdi: 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak 24.08.2019 19:38

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U SEL BASTI, BEYEFENDİ TATİLDE"

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde." diyen Erdoğan, "Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." dedi.

ÜÇ BELEDİYEDEKİ GÖREVLENDİRMELER

Üç belediyedeki görevlendirmelerle ilgili de Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur." dedi.