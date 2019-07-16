15 Temmuz hain darbe girişimi dün 3. yıl dönümünde Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli etkinliklerle anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada yüzbinlerce vatandaşa hitap etti. Erdoğan sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'ndaki anma etkinliğine dair yaptığı paylaşımda, "Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız16.07.2019 22:27
- Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız
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