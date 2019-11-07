Başkan Erdoğan: Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok 07.11.2019 19:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım’daki ABD ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağız diyen Başkan Erdoğan, ABD’ye terör örgütü YPG ile ilgili mesajı da verdi. Erdoğan, "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'daki ABD ziyaretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağız diyen Başkan Erdoğan, ABD'ye terör örgütü YPG ile ilgili mesajı da verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. Hele hele stratejik ortak olarak da biz bu ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım.