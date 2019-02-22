Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğinde öğrencilerin "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi. Başkan Erdoğan buradaki programının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan Manisa'da öğrencilerin projelerini inceledi22.02.2019 00:32
- Başkan Erdoğan Manisa'da öğrencilerin projelerini inceledi
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