Başkan Erdoğan: "İnsan hakları konusunda en önemli adımlar AK Parti döneminde atıldı" 10 Aralık 2018, Pazartesi

Dünyanın tüm kaynaklarını sömürenler, topraklarının hayat seviyesinin yükseltmeye çalışanlar, Afrika'daki açların sadece edebiyatını yapmakla yetindiler. İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. AK Parti olarak insan hakları meseline bakışımız budur. Türkiye, insan hakları konusunda en önemli adımları AK Parti döneminde atmıştır.