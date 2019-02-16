Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında Cansu Canan Özgen ve Cem Öğretir'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yeni askerlik sistemine dair ilk kez net bilgileri canlı yayında açıkladı. Türkiye'yi AB'nin neden üye olarak almamasının sebebini net olarak söyledi. Trump'ın Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde yapacağını iddia ettiği açıklamayla ilgili konuştu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA ve ABD'ye çağrıda bulundu. Kobani'deki Kürtlerin katledilecekken Türkiye'ye sığındıklarını hatırlattı ve "Kürtler benim vatandaşım, kardeşimdir" dedi. Macron'un sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi. Birçok FETÖ üyesinin yurt dışındaki ülkelerden paketlendiğini söyleyen Erdoğan, "Yeni paketler de gelecek" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel | A Haber 15 Şubat 2019 Cuma16.02.2019 02:41
- Başkan Erdoğan ile Gündem Özel | A Haber 15 Şubat 2019 Cuma
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