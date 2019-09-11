Başkan Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanları Külliye'de bir araya geldi 11.09.2019 13:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Külliye'de toplandı. Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyum olarak atanan isimler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın davet ettiği başkanlar arasında CHP'li başkanlar da var. CHP'li önemli isimler toplantıya katılacaklarını açıklamıştı.

Saat 13.00'te başlayacak toplantıya, AK Partili büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li belediye başkanıyla bir MHP'li başkan da katılacak.

Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak. Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye'de son yapılan yerel seçimlerde; 30 büyükşehirden 15'ini AK Parti, 11'ini CHP, 1'ini MHP kazandı. HDP ise 3 büyükşehiri kazandı ancak 19 Ağustos'ta başkanlar görevlerinden uzaklaştırıldı.

CHP'Lİ BAŞKANLAR TOPLANDI

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya geldi.

Belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile toplantı yaptı.

Parti genel merkezinde soruları yanıtlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza soracağı her türlü soruda ve kendi şehrimiz hakkında bilgi vereceğiz, taleplerimizi ileteceğiz. Sanıyorum güzel bir toplantı olacak." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de daveti olumlu bulduklarını ifade ederek, hem taleplerin hem de sorunların çok olduğunu söyledi.

Büyükerşen, davette belediyelerin sorunlarını dile getireceklerini bildirdi.

"ADANA'NIN KRONİK SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise daveti olumlu karşıladıklarını belirtirken, "Biz Adana'mızın ne kadar olumsuz bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu, Adana'nın Türkiye açısından son derece önemli bir kent olduğunu... Biliyorsunuz enerji ihtisas bölgesi Adana'da. Çok önemli yatırımlar var. Adana gelecekte hem Türkiye hem dünya açısından çok önemli bir kent olacak. Onun için Adana'nın kronik bazı sorunları var, onların çözüme kavuşması gerekiyor." diye konuştu.

Adana'nın çok önemli yatırımların arifesinde olduğunu aktaran Zeydan Karalar, toplantının kentin sorunlarına çözüm getireceğine inandığını aktardı.

Karalar, elinde bulunan kente ait sorunların yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise daveti olumlu bulduklarına işaret ederek, "Önemli olan Türkiye ortak paydasında buluşmak." dedi.

Yurt dışında olduğu belirtilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş toplantıya katılmazken, diğer 10 büyükşehir belediye başkanı parti genel merkezine geldi.

Belediye Başkanlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

İşte büyükşehirler ve başkanları...