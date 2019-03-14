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Başkan Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

14.03.2019 00:26


Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

"25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.



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