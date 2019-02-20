Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz'' dedi.
Başkan Erdoğan: Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı bir Türkiye istiyoruz20.02.2019 13:57
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- Başkan Erdoğan: Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı bir Türkiye istiyoruz
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