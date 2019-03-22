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Başkan Erdoğan: Golan tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

22.03.2019 11:05

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz." dedi.


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