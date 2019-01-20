Başkan Erdoğan: Durmak yok yola devam

Başkan Erdoğan,"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam." dedi.
Başkan Erdoğan: Durmak yok yola devam20 Ocak 2019, Pazar
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