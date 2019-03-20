Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın önemli projelerinden biri olan Ankapark'ın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden birisidir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir." dedi ve dev projenin 31 Mart'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak20.03.2019 15:24
- Usta oyuncu Ümit Yesin'e veda! Sevenleri yalnız bırakmadı
- Başkan Erdoğan: Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur
- Başkan Erdoğan: Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz
- Yeni havalimanına nasıl gidilir? (İstanbul Havalimanı'na gidiş yolları)
- Adana'da korkunç olay! Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü
- Yargıtay, 15 Temmuz'un kritik ismi Adem Huduti'ye verilen cezayı az buldu
- Bakan Berat Albayrak babası Sadık Albayrak ile aile mezarlığını ziyaret edip dua etti
- Türkiye’den bir başarı daha! İlk defa gerçekleştirildi
- Serdar Ortaç açtı ağzını yumdu gözünü! Eşi Chloe'nin kürtaj olduğu hakkındaki iddialara bakın nasıl cevap verdi
- AK Parti'den 3600 ek gösterge son dakika açıklaması - 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?
- Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi
- Başkan Erdoğan ABD gazetesine yazdı: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.