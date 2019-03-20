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Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

20.03.2019 15:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın önemli projelerinden biri olan Ankapark'ın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden birisidir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir." dedi ve dev projenin 31 Mart'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.


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