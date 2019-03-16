Başkan Erdoğan: Bu bir katliam! Hesabı sorulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Hepsi bizim şehidimiz hepsi Müslüman... İstanbul'a 40 gün gelmiş. Şimdi bağlantıları araştırılıyor. Yeni Zelanda'dan da bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Bu iyi bir gidiş değil, yarın bunun bedelini Yeni Zelanda da öder.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Bu bir katliam! Hesabı sorulmalı16.03.2019 13:56
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