Başkan Erdoğan: Bu bir katliam! Hesabı sorulmalı 16.03.2019 13:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Hepsi bizim şehidimiz hepsi Müslüman... İstanbul'a 40 gün gelmiş. Şimdi bağlantıları araştırılıyor. Yeni Zelanda'dan da bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Bu iyi bir gidiş değil, yarın bunun bedelini Yeni Zelanda da öder.'' dedi.