Başkan Erdoğan: Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik 30.04.2019 16:20

4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İmkanlarımız olduğu için terörle dağda taşta mücadele ediyoruz. Bu ayın başından bu yana 160 teröristi etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, "2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.