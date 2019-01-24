Başkan Erdoğan: Bizim Suriye'yi işgal derdimiz yok

Milli Harita Uygulaması Tanıtım Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli harita uygulamamıza kavuştuk. Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır." dedi. "Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok" diyen Erdoğan, "Bize vatan topraklarımız yeter. Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir" diyerek net mesaj verdi.
Başkan Erdoğan: Bizim Suriye'yi işgal derdimiz yok24 Ocak 2019, Perşembe
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