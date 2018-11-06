"Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.''
Başkan Erdoğan: "Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı"06 Kasım 2018, Salı
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