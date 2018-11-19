Başkan Erdoğan: Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik 19 Kasım 2018, Pazartesi

TürlAkım projesinin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarını salondakilerle birlikte Putin de alkışladı.