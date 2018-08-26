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Başkan Erdoğan Bitlis'te konuştu

26 Ağustos 2018, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü töreni öncesi Bitlis'te halka seslendi. Erdoğan konuşmasında 2053 ve 2071 yıllarına vurgu yaptı.

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