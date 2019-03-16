Başkan Erdoğan: Bay Kemal çık adayının ortalıkta dolaşmasını izah et

Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili olarak, "Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar adamda her türlü yolsuzluk var. Bay Kemal çık adayının bu karşılıksız senedi ile ortalıkta dolaşmasını sen izah et" dedi.
Başkan Erdoğan: Bay Kemal çık adayının ortalıkta dolaşmasını izah et16.03.2019 16:56
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