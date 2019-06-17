Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda 17.06.2019 23:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'nın ardından AK Parti İl Başkalığı'na geldi. İl Başkanlığı'na geldiği sırada aracını durduran Başkan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.